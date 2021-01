Diritto allo studio, contributi a favore degli studenti: il bando

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus istituisce per l’anno accademico 2020/21 un concorso per l’assegnazione di contributi a favore di studenti universitari regolarmente iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico presso l’Università degli Studi di Salerno, che si trovano in condizioni di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare o in difficoltà economica.

I termini per la presentazione delle domande scadono il 26 febbraio 2021.

Di seguito il bando di concorso e le modalità di compilazione della domanda.