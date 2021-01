Premi e riconoscimenti, anche i docenti Unisa nella classifica dei “Top Scientists 2019-2020”

Recentemente pubblicato sulla rivista scientifica internazionale PlosBiology uno studio dedicato ai ricercatori scientifici più citati al mondo. La ricerca si basa sui dati ricavati nel maggio 2020 dal database per la ricerca scientifica mondiale 'Scopus', dati poi aggiornati con gli indicatori di citazioni standardizzate per l’anno 2019 e relativi a ben 7 milioni di ricercatori di università e centri di ricerca del mondo.

I dati

Le tabelle, curate da un gruppo di ricercatori della Standford University, sono riferite all’anno accademico 2019-2020 e raccolgono circa il 2% dei migliori ricercatori mondiali. Per ogni ricercatore viene indicato il settore in cui è attivo e il ranking corrispondente. Nell'elenco dei “Top Scientists 2019-2020” figurano 70 studiosi salernitani, tra cui anche il Rettore Vincenzo Loia. Il metodo di classificazione adottato dall’indagine si basa su un indicatore composito che prende in considerazione citazioni e impatto scientifico degli scienziati valutati, confrontando la produzione scientifica di circa 8 milioni di studiosi mondiali, suddivisi nelle varie discipline (22) e sub-discipline (176) scientifiche, valutandone l'impatto sia di lungo periodo (1996-2019), sia di breve periodo (la sola produzione scientifica del 2019).

Qui l'articolo integrale