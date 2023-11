Meteo a Salerno: nuovo peggioramento all'orizzonte, poi il calo di temperatura

Prosegue la parentesi piuttosto umida con nuvolosità anche diffusa e isolati deboli fenomeni in Campania, con un peggioramento atteso venerdì: lo annuncia il meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com

In particolare, mercoledì nuvolosità ben presente, anche bassa e accompagnata da foschie su coste e vallate interne. Pioviggini o deboli piogge risulteranno possibili per qualche ora nell'arco della giornata, in particolare sul salernitano e sul casertano. Giovedì, dunque, nubi basse o banchi di nebbia al mattino nelle pianure interne, andrà meglio nelle ore diurne con maggiori spazi assolati, valori massimi tra 20 e 23°C su coste e pianure.

Il maltempo

Un peggioramento è previsto venerdì ad iniziare dal Casertano, con l'estensione, nel corso della giornata, di piogge e locali temporali anche al Napoletano, Salernitano, Avellinese e alle altre zone della Regione. Per quanto concerne la ventilazione, si attende un rinforzo il 17 prima dai quadranti Ovest/Nordovest con raffiche nell'intorno dei 55-75 km/h su coste e Appennino, poi nella prima parte del 18 ruoteranno da NNE con vivaci raffiche specie su coste e Appennino. Tra venerdì e domenica si assisterà ad una flessione delle temperature massime di 3-5°C. Il weekend, ad ogni modo, dovrebbe scorrere via stabile e prevalentemente assolato.