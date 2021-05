Oltre 400 Gentleman’s ride sfilano per beneficenza

Ogni anno in tutto il mondo si tiene il DGR, Distinguished Gentleman’s Ride: un evento unico nel suo genere, in contemporanea quest'anno domenica 23 maggio in 115 paesi, dedicato alla raccolta fondi per il cancro alla prostata ed alla salvaguardia della salute mentale e psicofisica degli uomini.

“Distinguished Gentleman’s Ride” è infatti un evento a scopo benefico mondiale. L’iniziativa è stata fondata nel 2012 in Australia e raccoglie fondi per la ricerca sul cancro alla prostata e la prevenzione del suicidio maschile per conto della Fondazione Movember. Alfonso Amatore, partecipa e sponsorizza da diversi anni il DGR Salerno. Anche quest’anno il proprietario della concessionaria Triumph Salerno e del Club Officine inglesi Motorcycle Style ha organizzato il DGR Salerno South - Palinuro insieme al Presidente del Club Christian Vicidomini. “Ogni anno cerchiamo di individuare il percorso migliore per il DGR: da Salerno alla costiera amalfitana, ogni anno è sempre una scelta difficile perché la nostra è una terra bellissima, quest’anno abbiamo scelto un’altra perla della nostra terra: la costa cilentana, Palinuro.” - Alfonso Amatore di Triumph Salerno Officine Inglesi. “250 moto, circa 450 centauri e oltre 100 camere prenotate in strutture di Palinuro e del comune.” E così che la ProLoco di Palinuro saluta il motoraduno DGR sponsorizzato da Triumph Salerno. Abiti eleganti, baffi e barbe curate in perfetto english style: The Distinguished Gentleman’s Ride è partito da Palinuro portando eleganza e simpatia per le vie della città, per poi finire sulle Spiagge delle Saline, al Lido balneare UrlaMare. Post e storie hanno invaso i profili di instagram, tutti raccolti sulle stories della pagina ufficiale di Triumph Salerno e Officine Inglesi. L’evento ha avuto una vasta eco ed è stato seguito con gli hashtag ufficiali #GentlemansRide #DGR2021 #DecadeOfDGR. C’è stato anche un momento di grandissima commozione al Porto di Palinuro, dove la piccola Margarita, la bambina tedesca di soli 5 anni che ha perso la vita pochi giorni prima, è stata salutata con dei palloncini bianchi e dal rombo di motore dei biker. Gli organizzatori ringraziano la ProLoco di Palinuro e il Comune di Centola per la collaborazione, tutti gli enti locali per la cortese disponibilità e tutte le strutture che hanno ospitato tutti i partecipanti. Un ringraziamento speciale va a tutti i biker che ogni anno scelgono di riunirsi per una causa importante, alle associazioni ed altri club che, senza distinzione di appartenenza, scelgono di unirsi a noi per il DGR. Siamo orgogliosi di vedere sempre più partecipazione e soprattutto sempre più entusiasmo: grazie!