Agosto (Noi di Centro): “Bicchielli si meraviglia del sistema De Luca? Mai visto prima”

“Così come Edmondo Cirielli c’è un altro candidato che si meraviglia ed è pronto a sconfiggere il sistema De Luca. E’ Pino Bicchielli che da Roma approda improvvisamente a Salerno in occasione delle elezioni politiche. Peccato che anche in questo caso arriva con estremo ritardo e senza aver con sé neppure la consapevolezza di quel che accaduto in questi anni”. Così il candidato nell’uninominale di Salerno e proporzionale per la Camera dei Deputati con “Noi di Centro”, Oreste Agosto. “Pino Bicchielli non è altro che un catapultato nel collegio di Salerno, territorio che non frequenta da anni e anni. Ora si ritrova in campo, dopo che Forza Italia ha deciso di deporre, ancora una volta, le armi in città, per non dar fastidio a quel sistema che Bicchielli dice di contestare”, prosegue Agosto. “Questa campagna elettorale sta mostrando tutta la sua strumentalizzazione. Si cerca di calvare battaglie all’ultima ora nel mentre posso e possiamo garantire che negli anni siamo stati isolati e lasciati al nostro destino. Ribadisco ancora una volta: a noi parlano i fatti, le udienze, i ricorsi, gli atti politici e amministrativi. Documentazione che tra breve riporterò alla luce e consegnerò alla città. Ribadisco ancora la mia disponibilità ad un confronto con De Luca jr e Bonavitacola ma anche, a questo punto, con gli altri avversari che sbandierano slogan mentre fino a ieri erano completamente altrove. Sia questa una campagna elettorale di verità”, conclude Agosto.