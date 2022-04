Art.1, Conte: "Sinistra riformista per sfide mondo nuovo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Il movimento politico Articolo Uno, che sta tenendo oggi a Roma il suo congresso nazionale, è nato per ridare al Paese una sinistra di governo capace di coniugare libertà e uguaglianza, meriti e bisogni, sviluppo e sostenibilità. Siamo una piccola organizzazione con una grande spinta ideale, la cui missione è coinvolgere, contaminare e stimolare l’opinione pubblica, i movimenti civici e i partiti politici, per primo il Pd, a lavorare insieme per la formazione di una grande forza socialista e democratica, che inveri le profonde assonanze emerse dalle Agorà, rimetta al centro dell’agenda politica la società e l’ambiente, e promuova l’Italia Mediterranea nel segno di una nuova Europa”. Lo dichiara Federico Conte, deputato campano di Articolo Uno-Liberi e Uguali. “Una sfida che dobbiamo rilanciare, fieri delle nostre battaglie parlamentari e dell’azione di governo di Roberto Speranza, che ha saputo tradurre le rovine umane e i costi socio-economici della pandemia in una riforma copernicana della sanità, riportando al centro del nostro Servizio sanitario nazionale il cittadino e la comunità. Ora che la guerra ci propone un nuovo mondo, di cui ancora non riusciamo a delineare le sembianze, è ancora più necessaria una sinistra socialista e riformista, capace di battersi, nel modo e nel campo possibile, in Parlamento e nel profondo delle comunità territoriali, per difendere e promuovere questi valori. Per farlo, bisogna esserci. Ed è questa la missione che con il nostro congresso nazionale dobbiamo affidare fiduciosi al segretario”.