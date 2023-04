Elezioni, Franco Mari (Sinistra-Verdi): "Sostegno agli unici candidati che possono battere le destre"

"Siamo la novità politica di questa tornata elettorale". A dirlo è il deputato Franco Mari, che interviene sulla presenza dell'alleanza Verdi e Sinistra nelle coalizioni di centrosinistra in vista delle prossime elezioni amministrative in provincia di Salerno.

Le dichiarazioni

“A Scafati, come a Pontecagnano Faiano - spiega Mari - siamo presenti con liste competitive a sostegno degli unici candidati a sindaco che possono battere le destre. A livello locale, come sul piano nazionale, Alleanza Verdi e Sinistra è un elemento decisivo per offrire un'offerta politica alternativa alla cultura dei partiti di Governo. Di più, come a Roma siamo concentrati sulla costruzione di proposte unitarie, a partire dal salario minimo, allo stesso modo, in tutti i Comuni al voto, il nostro ruolo è quello di unire e far avanzare la coalizione dal punto di vista programmatico. Tenere assieme giustizia sociale e giustizia ambientale non è uno slogan e non è solo una questione di politiche nazionali, ma è un modo di intendere lo sviluppo e la qualità della vita da praticare innanzitutto nelle città. Se il Paese ha bisogno di un’agenda alternativa a quella di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, è indispensabile che questa idea nasca e si rafforzi a partire dai territori. Abbiamo detto chiaramente, anche nell’iniziativa di febbraio con Nicola Fratoianni, che questa destra divide l’Italia a partire dall’Autonomia differenziata e poi via via in ogni provvedimento dell’esecutivo. Per questo, nei giorni di un Def all’insegna dell’austerity e incapace di intervenire sulle disuguaglianze, mandiamo un segnale chiaro: Alleanza Verdi e Sinistra, sono centrali anche in provincia di Salerno nella costruzione di una prospettiva democratica e progressista per il governo delle città”.