Elezioni provinciali, le reazioni di partiti ed eletti: esulta il Pd, soddisfatto il centrodestra

Arrivano le prime reazioni dopo l’esito delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, che - come ampiamente previsto - ha visto una netta vittoria del centrosinistra con il Pd in testa. Al voto - come previsto dalla legge Delrio - solo sindaci e consiglieri comunali della provincia di Salerno.

Il centrosinistra

Esulta il deputato del Pd Piero De Luca: “I risultati delle elezioni provinciali a Salerno ci consegnano un risultato davvero storico. Gli otto eletti nella lista Pd, insieme agli altri due esponenti del Pd eletti in Campania Libera ed agli altri due eletti, uno del Partito Socialista ed un altro della lista Uniti per la Provincia, rafforzano ulteriormente la maggioranza del presidente Franco Alfieri. Un risultato straordinario che vede il Pddi gran lunga primo partito, grazie al lavoro quotidiano di impegno e radicamento sul territorio. Nel rivendicare con orgoglio questo successo, ringrazio tutti coloro che si sono impegnati in questa tornata elettorale e porgo i migliori auguri alle elette e agli eletti per lo svolgimento del loro mandato, nell’interesse delle nostre comunità”.

Il segretario provinciale Enzo Luciano: "Esprimo grande soddisfazione per l'importante risultato ottenuto dal Partito Democratico alle Elezioni Provinciali. Il nostro partito si conferma come il partito guida del territorio rafforzando anche la sua maggioranza nell'assise provinciale. Le urne hanno premiato anche l'intera coalizione di centrosinistra che, adesso, potrà ancor meglio sostenere l'azione del Presidente Franco Alfieri. Questo importante risultato è l'ennesima conferma di quanto il nostro partito sia radicato in tutta la Provincia di Salerno. I nostri amministratori sono vicini alla gente, concentrati sull'azione amministrativa, capaci di risolvere problemi e creare sviluppo anche grazie alla sinergia istituzionale con la Regione Campania guidata dal Presidente Vincenzo De Luca. Ringrazio tutti gli amministratori che si sono impegnati in questa tornata elettorale. Auguro buon lavoro agli eletti ed abbraccio tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo notevole risultato che continueranno a garantire il proprio impegno al servizio della nostra comunità".

Gli fa eco il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli: “Le elezioni provinciali hanno confermato il primato del Partito Democratico e della coalizione di centro sinistra. È un consenso forte all'operato del presidente Franco Alfieri che adesso potrà svolgere un'azione ancora più incisiva al servizio dell'intero territorio provinciale. Esprimo apprezzamento per la preziosa azione di coordinamento svolta dal Segretario Provinciale Enzo Luciano e per il costante supporto dell'on. Piero De Luca. Auguro a tutti i consiglieri eletti buon lavoro rinnovando la piena disponibilità del Comune di Salerno a proficue collaborazioni istituzionali con la Provincia di Salerno per il benessere dei nostri territori e dei nostri concittadini”.

Il centrodestra

Il più votato delle due liste in campo (FI-Lega-Moderati e Fratelli d’Italia) è stato il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti (Forza Italia) con 4.218 preferenze: “I voti risultanti dalle elezioni raccontano un risultato straordinario per Forza Italia in provincia di Salerno e la consapevolezza che Scafati, la città che mi onoro di amministrare, è la più azzurra della Campania. Ora la certezza è che bisogna ripartire da quegli uomini e da quelle donne che in una provincia dominata da un potere clientelare diffuso e ormai incancrenito, hanno avuto il coraggio e la passione di votare Forza Italia. Non si possono più accettare persone che si sottraggono al voto, filosofeggiano e pretendono candidature sostenute dal partito senza aver mai dimostrato il senso dell’appartenenza, del radicamento e della coerenza. I miei complimenti, per il risultato, a Giuseppe Ruberto, sostenuto dalla maggioranza del partito ma che purtroppo non rientra fra gli eletti. Grazie a quegli amministratori che ho trovato sul territorio e che con il loro voto dimostrano di voler costruire quel partito che il Presidente Berlusconi ci ha lasciato e che va colmato di donne e di uomini capaci di portare avanti il bagaglio di idee che in questi anni hanno caratterizzato un sogno, una speranza per il Paese Italia”. Aliberti, da sempre vicino al coordinatore regionale Fulvio Martusciello, ora è sempre più in pole position in vista del congresso provinciale del partito che si terrà entro il mese di dicembre.

Interviene anche l’altro consigliere eletto in quota Lega Giuseppe Del Sorbo: “Non posso non essere soddisfatto del lavoro portato in questi due anni. Ho sostenuto e portato in consiglio tutte le istanze che mi sono arrivate dall’intera provincia. Un territorio vastissimo, con tante problematiche, ma di una bellezza indescrivibile!Le Comunità di questa provincia sono tutte “casa mia” e, in continuità con il lavoro svolto fino ad oggi, continuerò a portare nelle istituzioni le istanze dei miei territori. Grazie a tutti i candidati che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato. Grazie agli amministratori che hanno riposto in me fiducia; Grazie al coordinatore provinciale della Lega Attilio Pierro, al coordinatore regionale Claudio Durigon, al nostro europarlamentare Valentino Grant, agli amministratori e militanti di vero cuore pulsante del partito! Ora si punti al superamento della legge Delrio, affinché l’Ente riacquisisca la sua centralità: più competenze, più risorse e più potere per i cittadini che devono poter scegliere liberamente i loro rappresentanti”.

Soddisfatto per il risultato della lista di FdI il commissario regionale Antonio Iannone: “Desidero complimentarmi con i neo consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia: Carmine Amato e Aniello Gioiella. Un ringraziamento a tutti i candidati della lista, unica lista con sedici candidati che hanno conseguito tutti quanti dei voti. La lista era completa e non figurano candidati a zero voti. Un ringraziamento a tutti i dirigenti di partito che ci hanno lavorato. Un’elezione indiretta che si è consumata nell’indifferenza dei cittadini espropriati dal voto dalla Legge Delrio e resa ancora più delegittimata da una convocazione di mercoledì. Il Pd locale ha voluto affrettare i tempi perché ha paura del ritorno ad elezioni vere dove a scegliere saranno i cittadini e non politici che votano altri politici per un Ente che è ormai un fantasma. Il Pd ha reso le Province di oggi veramente inutili ma con il ritorno della democrazia tornerà anche l’autorevolezza dell’Istituzione”.

“Ringrazio per la fiducia e la stima ricevuta in occasione delle elezioni provinciali 2023 da tutti i miei colleghi del partito Fratelli d’Italia, amministratori dei comuni di tutta la Provincia di Salerno, che hanno confermato il mio ruolo all’interno del Consiglio Provinciale che continuerò a ricoprire con la stessa passione e voglia di fare per l’intero territorio provinciale” scrive sui social il rieletto consigliere meloniano Carmine Amato.