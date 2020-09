Democratici e Progressisti: l'appuntamento con i candidati salernitani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Giovedì 17 Settembre, i candidati della lista Democratici e progressisti per la circoscrizione di Salerno, unitamente al coordinamento campano, dopo una visita mattutina presso la Stazione Marittima di Salerno, luogo simbolo per le eccellenze del nostro territorio, alle ore 15:00 saranno presso La Madegra, sita in Piazza della Concordia 35, per trasmettere in diretta facebook le ragioni della necessità della presenza della Sinistra al governo della regione Campania.

Parteciperanno Salvatore Vozza, del coordinamento campano, e Arturo Scotto, coordinatore Nazionale MDP - art 1.