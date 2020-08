Lega: cena a Baronissi con Esposito e Locatelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Lega si compatta a Salerno con una cena con l’ex ministro Alessandra Locatelli. Ieri sera al Re Baccalà di Baronissi, in una atmosfera serena e conviviale, i vertici della Lega in provincia di Salerno si sono riuniti insieme ad alcuni probabili candidati alle prossime regionali e ai tanti militanti del territorio. Una serata all’insegna del buon cibo, con piatti a base di pesce, senza tralasciare spazi di confronto sui temi più delicati del momento.

Presenti Nicholas Esposito, coordinatore provinciale, i vari responsabili delle aree della comunicazione e degli enti locali e l’ex ministro Alessandra Locatelli . “La Lega è il partito della condivisione e del confronto- dice Esposito - questa serata come le tante altre che organizziamo sull’intero territorio sono funzionali alla nostra necessità di aprirci e progettare il futuro”. Locatelli: “Le regionali sono alle porte ed ognuno di noi è fondamentale per arrivare ad un risultato. Le cose facili non ci interessano, noi dobbiamo combattere per ogni obiettivo, piccolo o grande che sia. Quindi diamoci da fare e spingiamo al massimo”.