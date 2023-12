Elezioni comunali a Baronissi, Marco Picarone in campo: "Parto"

Marco Picarone si prepara ad ufficializzare la sua candidatura a sindaco di Baronissi. L’assessore comunale con delega alle politiche sociali, sport e sicurezza urbana, con un post pubblicato sul suo profilo politico di Facebook, fa capire le sue intenzioni.

“Parto dalle basi, parto dalla base, parto. Parto dall'idea, che da sempre mi alimenta e motiva, di una comunità connessa da valori di equità, solidarietà e giustizia.Parto dalla convinzione che la politica abbia l'obbligo di ricercare il consenso proponendo un programma comprensibile, coraggioso, sostenibile e l'obbligo di profondere ogni energia per realizzarlo con serietà e competenza; perché anche i migliori intenti costruiscono immagini, ma solo lo studio, il lavoro e l'abnegazione costruiscono risultati. Parto dal rifiutare l'idea che l'elettore sia qualcosa di diverso da un concittadino che abbia il sacrosanto diritto di pretendere un tangibile miglioramento della propria esistenza, in quel puzzle quotidiano composto da piccole e grandi necessità. Parto dall'ultima ferita che si scopre risorsa, dall'ultima ingiustizia che diventa motivazione per non smarrire mai la strada maestra e quella determinazione, insieme istintiva e matura, nel contribuire a costruire il futuro della mia, della nostra città”.