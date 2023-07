Notte Bianca, la denuncia di Celano (Fi): "Per molti commercianti è stata una beffa"

"È paradossale che la Notte Bianca, iniziativa che avrebbe dovuto incentivare tutte le attività commerciali del centro cittadino, diventi una beffa per decine di esercenti, costretti a smontare i dehors e, dunque, a rinunciare ad incassi e ridurre introiti". È quanto scrive il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano.

La nota

"Diversi esercenti, tra l'altro, sono costretti a chiudere bottega, avendo difficoltà ad ospitare clienti all'interno dei locali, spesso di dimensioni ridotte, anche in considerazione della necessità di dover 'custodire' dentro i negozi le strutture da 'smontare' temporaneamente. L'iniziativa, dunque, per diversi commercianti di Piazza sedile di Portanova e della parte iniziale del Corso Vittorio Emanuele, sta producendo unicamente un surplus di costi ed inutile lavoro, oltre che una perdita di ricavi per la necessità di ridurre spazi o, in diversi casi, di chiudere il locale. L'amministrazione - conclude Celano - intervenga con aiuti compensativi per chi subisce danni, anche al fine di evitare che l'evento possa rivelarsi proficuo per alcuni imprenditori e penalizzante e dispendioso per altri esercenti".