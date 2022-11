Punti nascita e ambulatori chiusi, Vietri (FdI): “Tutelare la salute delle madri, potenziare il personale negli ospedali”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“La sanità, in provincia di Salerno, è al collasso. La Regione Campania si impegni a salvaguardare i punti nascita di Polla e Sapri e a tutelare gli ospedali, come quello di Sarno, dove addirittura stanno chiudendo gli ambulatori”. Lo dichiara, in una nota, l'On.Imma Vietri, capogruppo di FdI in Commissione Sanità alla Camera dei Deputati: “Mi farò portavoce nelle sedi competenti per chiedere la modifica del Decreto Balduzzi, attuato e mai rivalutato negli anni dai governi del Pd: il requisito minimo dei 400 parti in un anno per tenere in vita un punto nascita non può valere per alcune aree interne del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro che, da anni, vivono già molte criticità logistiche e infrastrutturali con strade degradate e trasporti ridotti all’osso. Limitare anche il diritto alla salute - cosa che accadrebbe se dovesse essere confermata la chiusura dei punti nascita - alle comunità del Vallo di Diano e Golfo di Policastro sarebbe l’ennesima inaccettabile umiliazione. Urge garantire la salute delle madri e la possibilità di partorire in sicurezza, assumendo iniziative per riconoscere la deroga (già avallata dal 2018 per il "San Luca" di Vallo della Lucania) - in attesa della modifica della normativa - ai punti nascita dei presidi ospedalieri di Polla e Sapri". Poi, l’On. Vietri torna sulla grave carenza di personale negli ospedali salernitani: “La situazione è diventata insostenibile con medici e infermieri dei reparti costretti ad occuparsi anche dei pazienti che arrivano ai pronto soccorso. A Sarno, la chiusura finanche degli ambulatori del Martiri del Villa Malta è l’emblema del totale fallimento della gestione regionale della sanità targata De Luca. Esprimo la mia solidarietà ai medici, al personale sanitario e ai pazienti dell’ospedale di Sarno e di tutte le altre strutture ospedaliere della provincia di Salerno per ciò che stanno subendo. Fratelli d'Italia non li abbandonerà", conclude Vietri.