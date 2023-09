Decadenza del sindaco Canfora, Rega (Fdi): "Le regole sono uguali per tutti”

Il capogruppo in consiglio comunale per Fratelli d’Italia, Antonello Manuel Rega, commenta la decadenza da parte del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, sancita dalla Prefettura a seguito della sentenza della Cassazione.

"L’intera opposizione aveva chiesto, nei mesi precedenti al provvedimento emanato durante le scorse ore, che venisse fatta chiarezza su questa vicenda, ma ci siamo trovati di fronte ad un atteggiamento di totale chiusura, non solo da parte del sindaco, ma anche da parte del Presidente del consiglio e della maggioranza tutta. Con l’azione comunicata dalla Prefettura, quindi – ha affermato Rega – abbiamo assistito ad un ripristino della legalità, ed è stato sottolineato che la legge è uguale per tutti, poiché, in questo caso, da parte delle opposizioni nono si tratta di un attacco alla persona, ma anzi, tutta questa vicenda ha messo in evidenza che le regole sono fatte per essere rispettate, da tutti, al di là delle cariche politiche che si ricoprono. È per questa ragione – ha detto infine Rega – che ci saremmo aspettati non solo di comprendere quali fossero le determinazioni dell’ormai ex sindaco, ma anche di poter apprendere che egli stesso avesse presentato di sua sponte le dimissioni, in virtù di quel codice etico tanto promosso durante la scorsa tornata elettorale”.