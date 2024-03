Uomo investito e abbandonatoin strada a Sarno, Salvini: "Nessuna tolleranza per i responsabili"

Dopo l’individuazione e la denuncia dei due ragazzi di 18 e 20 anni di Sarno, accusati di non aver soccorso il 33enne che avrebbero investito con la loro auto lo scorso weekend, interviene anche il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini che, su Facebook, pubblica l’appello della madre della vittima, che chiede giustizia.

Il post del ministro

“Un atto inaccettabile, criminale e vigliacco che non può restare impunito. Se le ipotesi venissero confermate - sottolinea il leader della Lega - nessuna tolleranza per i responsabili, che dovranno pagare fino in fondo, affinché venga accolto il doveroso appello della mamma della vittima, che chiede semplicemente giustizia. A lei va il nostro abbraccio, con un pensiero per Marcello che sta lottando per la vita. Fermare le stragi sulle strade e approvare il nuovo Codice della Strada, con più prevenzione ed educazione per i più giovani oltre a norme e sanzioni, è dovere morale: auspico che il Parlamento faccia la sua parte, al più presto” conclude Salvini.