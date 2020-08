Il sottosegretario Tofalo (M5S) incontra sindaco Pellezzano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, deputato in quota M5S, ha incontrato il Sindaco del Comune di Pellezzano (SA), dott. Francesco Morra.

“Un incontro istituzionale per confrontarci sull’attuale situazione legata all’emergenza da Covid-19 e più in generale sulle sinergie tra il governo e gli enti territorial”, informa Tofalo, “Questo governo è particolarmente vicino ai territori e quindi ai ‘primi cittadini’ che lavorano quotidianamente nelle loro comunità tra mille difficoltà.”

Per Tofalo “i Comuni hanno un ruolo di grande importanza proprio per la loro prossimità alla cittadinanza. Per questo motivo - evidenzia il sottosegretario - continuo a sostenere ed essere vicino ai primi cittadini del territorio, al di là dell’orientamento politico. Il Sindaco Morra mi ha illustrato il complesso lavoro, svolto in questi difficili mesi di emergenza, per la nostra comunità situata nel cuore della Valle dell’Irno. A lui e a tutti i dipendenti comunali va il mio ringraziamento per quanto fatto”.

Infine, conclude Tofalo “Nei prossimi giorni, porterò avanti una serie di incontri per approfondire più da vicino le progettualità territoriali e stimolare ancora di più la collaborazione tra governo ed enti locali, tra città e periferie, tra istituzioni e cittadinanza, tenendo sempre alta l’attenzione sulle necessità della popolazione”.