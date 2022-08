Virginia Villani (M5S): “L’impegno prosegue, mi batterò con cuore e coraggio per onorare il vostro affetto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“L'enorme fiducia che mi avete dimostrato nella consultazione in rete delle parlamentarie, con bene 714 preferenze mi ha consentito la candidatura come prima eletta nel collegio plurinominale Campania 2- 02 alle prossime elezioni politiche del 25 Settembre”. Virginia Villani, parlamentare uscente del Movimento 5 Stelle, esce vincitrice dalle parlamentarie dei Cinque Stelle, i cui risultati sono stati resi noti nelle ultime ore. Sarà al secondo posto del listino plurinominale del Movimento 5 Stelle ( davanti a lei Michele Gubitosa del listino di Conte) nel collegio Campania 2 che accorpa le province di Avellino e Salerno.

“Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla mia ricandidatura come rappresentante del MoVimento 5 Stelle per il territorio dell'agro e della costiera. Sono onorata della vostra stima e commossa per i vostri innumerevoli messaggi.

Non vi deluderò, mi batterò con onore e passione cercando di riuscire a realizzare i progetti e le battaglie già avviate”, prosegue Villani.

“Solo votando per il MoVimento e per Giuseppe Conte, si potrà avere la certezza che gli impegni presi in campagna elettorale in favore di famiglie, imprese e cittadini saranno mantenuti, esattamente com'è stato fatto nel corso di questa Legislatura che sta per terminare. Da parte mia – prosegue ancora la deputata - non posso che ringraziare gli iscritti della mia famiglia del MoVimento 5 Stelle per l'enorme attestato di stima. Ho lavorato duramente ogni giorno per rappresentare al meglio la mia comunità, e credo che questa straordinaria manifestazione di fiducia della rete indica che ho seguito la strada giusta, che continuerò a percorrere”, conclude Virginia Villani.