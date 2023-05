Scherma, Giuseppe Di Martino conquista il titolo di campione nazionale cadetti gold

Giuseppe Di Martino, giovane di Dragonea, ha conquistato il titolo di campione nazionale cadetti gold di Scherma. "Siamo felicissimi ed entusiasti di questo traguardo - scrive il comitato civico Dragonea - perché rappresenta il simbolo del riscatto per un talento, quello dei nostri giovani, che va sempre più coltivato e sostenuto. Caro Giuseppe, ci dimostri che con l’impegno e l’umiltà i sogni possono diventare una fantastica realtà fatta di grandiosi successi. Siamo onorati e fieri di te. Ogni tua vittoria ci riempie di orgoglio e di speranza e siamo felici di dedicarti questa piccola dedica perché te la meriti come anche i tanti addetti ai lavori che credono cecamente nel tuo talento e ti stanno facendo crescere quale il campione che sei. Grazie per queste emozioni che ci regali".

Il piazzamento

Piazzamento importante anche per Sirya Lambiase, giunta al sesoto posto, tra le migliori otto d'Italia, nel settore femminile giovanissimi.