"Siamo pronti ad accogliere gratuitamente i bimbi ucraini": due case famiglia del salernitano aprono le loro porte

Sono pronte ad accogliere gratuitamente i bimbi provenienti dall'Ucraina, la Domus Familia Felix di Mercato San Severino e la Casa del Cuore di Giffoni Sei Casali, dirette dalla responsabile Loredana Paglionico che, anche in questa nuova emergenza, dimostra il suo gran cuore, aprendo le porte delle due comunità per l'emergenza guerra. La disponibilità è stata espressa all'associazione Affidiamoci della rete Mammematte che riavvia il progetto Ospitazione, già attivato per l'emergenza in Afghanistan. Insieme alle amministrazioni comunali titolari di progetti di accoglienza e attraverso le famiglie accoglienti, il piano mira all’accoglienza diffusa quale modello che funziona, facilitando l'inclusione sociale e la creazione di comunità coese e solidali.

"Anche le nostre educatrici hanno dato disponibilità per i bimbi ucraini presso le loro famiglie- ha spiegato Paglionico - Ci auguriamo che siano numerose le altre le case famiglia ad aprire le porte ai piccoli in fuga dal loro Paese".