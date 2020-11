Offese a Nocera durante il Giro d’Italia 2014: il ciclista chiede scusa

Era la sesta tappa del Giro d’Italia, precisamente il 15 Maggio 2014, quando il ciclista Valerio Agnoli gridò “Terroni” durante il passaggio nel centro di Nocera Inferiore. L’offesa non passò inosservata e nonostante l’ ammissione di colpa per lo “spiacevole equivoco” così definito all’ epoca dall’ atleta, la vicenda finì in tribunale.

Il ciclista ha inviato al sindaco Manlio Torquato, e ai nocerini tutti, una lettera di scuse: