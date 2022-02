Sciabordio delle onde e aquiloni in cielo: "un pezzetto di Paradiso" è sulla spiaggia di Salerno

Lo sciabordio delle onde, il profumo della salsedine e gli aquiloni in cielo: ieri pomeriggio, sulla spiaggia di Mercatello, si respirava pace e meraviglia. Suggestivo l'intreccio sorto tra l'incanto naturale che solo il mare riesce a offrire e una inaspettata danza di aquiloni diretta da un cittadino che è riuscito a far sognare tutti i fortunati spettatori per caso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grandi e piccini, a spasso lungo la spiaggia riscoperta dopo il ripascimento, hanno potuto, dunque, ammirare le piroette e le sorprendenti coreografie degli aquiloni che hanno impreziosito un panorama naturale già di per sè splendido e dal sapore primaverile. Selfie e video tra i presenti che, per qualche minuto, hanno potuto godere di un pezzetto di Paradiso, a due passi da casa.