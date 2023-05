"Avedisco" riconosce il premio alla carriera per la vendita diretta a Gerardo De Rosa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nella Vendita Diretta - settore meritocratico per eccellenza, sempre al passo con i tempi grazie ad un modello di business che sa evolversi rispondendo positivamente ai cambiamenti - dedizione, impegno e passione sono il mix di ingredienti chiave per il successo. Gerardo De Rosa, brillante professionista di Montecorvino Rovella (SA), durante la 27ª edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, svoltasi lo scorso 12 maggio a Milano, è stato premiato per gli importanti traguardi e successi ottenuti negli anni con l’Azienda NWG Italia. L’evento, presentato da Giorgio Mastrota, si è tenuto presso il lussuoso Hotel Meliá Milano a 5*. AVEDISCO – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – che si occupa anche di sostenere e tutelare la figura dell’Incaricato, ha premiato i migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate. Si tratta della prima realtà in Italia che rappresenta le più importanti organizzazioni che utilizzano la Vendita Diretta a domicilio per la distribuzione di prodotti e servizi. Gerardo è stato premiato per i risultati ottenuti con l’azienda NWG Italia - Azienda di Vendita Diretta la cui mission è di diffondere tecnologie a basso impatto ambientale – perché, grazie alla sua carriera nella Vendita Diretta è riuscito a ottenere importanti successi. Il Settore della Vendita Diretta ha confermato la sua forza anche nel 2022: le 39 Aziende Associate AVEDISCO hanno ottenuto un fatturato totale annuo superiore ai 750 milioni di euro, registrando - rispetto al 2021 - una crescita pari al + 6.4%.