Avvocatella finalmente illuminata: al via i lavori, esulta il Comitato Civico Dragonea

Al via i lavori per la pubblica illuminazione, sull'Avvocatella. Esulta il Comitato Civico Dragonea che, da tempo immemore, ha chiesto interventi all'amministrazione comunale di Vietri sul Mare per rendere più fruibile la strada, recentemente trasformata in un cimitero di volpi, a causa della scarsa visibilità e della alta velocità che causano frequenti incidenti, letali per la fauna selvatica.

"Il 24 luglio scorso era stato stipulato il contratto con la ditta, oggi finalmente si apre il cantiere. - fanno sapere dal Comitato - Una notizia questa che ci riempie di gioia dopo anni di attesa. L’amministrazione vietrese con questo intervento renderà questo tratto di strada più sicuro. È un giorno storico dopo i tanti disagi di questi anni".