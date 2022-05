Bandiere Blu, l'esclusione di Sapri fa infuriare il sindaco: "Non ne capiamo il motivo"

"Quest'anno al Comune di Sapri non è stata assegnata la Bandiera Blu 2022. Non ne capiamo il motivo". Parola del sindaco di Sapri, Antonio Gentile, che commenta l'esclusione dalla lista delle località premiate dalla Foundation for Environmental Education (Fee).

L'istanza del primo cittadino

Gentile ha annunciato di aver depositato alla Fee Italia un'istanza di riesame. "Non comprendiamo il motivo dell'esclusione visti i dati positivi dei campionamenti delle acque di balneazione registrati lo scorso anno e visibili da tutti sul sito dell'Arpac e dalle bandiere blu ricevute negli ultimi quattro anni" conclude il primo cittadino.