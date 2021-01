Delivery food: battibecco social tra ristoratori salernitani e lo chef Vissani

Un battibecco social è nato nelle ultime ore tra alcuni ristoratori salernitani e lo chef stellato Gianfranco Vissani. Alla proposta di Vissani di uno sciopero, da parte dei ristoratori, di un giorno contro i big del delivery food, Donato Giudice, titolare del pub Elite, ha risposto: "Se siete contro i big del delivery fate richiesta di recesso per sempre e non per un giorno" taggando lo chef stellato.

Il battibecco

Qualche ora dopo lo stesso Vissani ha risposto, tramite i suoi canali social, a Giudice commentando: "Per me non c'è problema... una cucina riscaldata, per me, non è cucina! Quindi prestate attenzione prima di mostrare i muscoli, potreste farvi male!".

Dopo queste parole sono giunte diverse risposte dei ristoratori salernitani che hanno difeso la posizione di Giudice. "Caro Vissani, se guardi MasterChef hanno fatto una prova in esterna sul delivery food classificandolo come una parte della cucina del futuro - ha commentato Vincenzo Penna titolare dello Spitfire - a giudicare c'erano Cannavaciuolo, Barberi e Locatelli che, senza offesa, sanno il fatto loro".