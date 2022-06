"Dynamica beach party" si inizia col sole, si finisce con la luna al Maremò beach club di Salerno

Domenica 19 Giugno , al Maremò Beach Club di Salerno, sarà di Scena "Dynamica Beach Party" l'aperitivo più ricercato e seguito del momento. Si inizia ballando con il sole, si continua al tramonto e si finisce con la luna, il tutto tra le onde del mare nella location più IN del momento. Per questa domenica ci saranno come ospiti due artisti molto ricercati e apprezzati che sono : Gabriele Esposito con il suo bellissimo Live-Show, e il dj Jesa che ci delizierà a suon di ritmo hip-hop & reggaeton.



Start ore 16:00.



MODALITà DI INGRESSO :



Formule Ingresso :

- UOMO/DONNA Free dalle 16:00 alle 18:00... Dalle 18:00 in poi € 10 in Lista

- CHAMPAGNERIA € 20 a Persona



X Info e Prenotazioni : 345 0926046



MAREMÒ Beach Club : Via Salvador Allende 84131 Salerno