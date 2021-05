Biodiversità, Niola fa tappa a nel Cilento: “Velia tra luoghi più ricchi d’Italia”

L'antropologo e docente dell'università Suor Orsola Benincasa: "Il Cilento è una metafora di quello che un Paese dovrebbe e potrebbe diventare, è la più grande riserva di biosfera in Italia. Qui le specie vegetali presenti sono circa 1.800, forse di più. Lo stesso si dica per le specie animali"

Scoprire la biodiversità può essere possibile anche all'interno di un'area archeologica come quella di Velia, polis della Magna Graecia e casa di Parmenide, Melisso e Zenone, nel cuore del Cilento. Ieri, in occasione della giornata mondiale della biodiversità, il Future Food Institute, nell'ambito delle iniziative di “Mediterraneità”, evento svoltosi a Pollica, ha promosso una visita esperienziale al parco con la guida di un archeologo e di un agronomo, per toccare con mano l'eredità che uomo e natura hanno tramandato.

La testimonianza

"Parmenide ragionava anche sul rapporto con il benessere, non solo con l'essere. Poneva una questione avanzatissima, senza l'essere il benessere è solo fitness. Parmenide e i suoi discepoli, da Melisso a Zenone, hanno fatto di Elea (Velia,ndr) uno dei luoghi da cui si è irradiata la cultura dell'occidente. Questo - ha raccontato Marino Niola, antropologo e docente dell'università Suor Orsola Benincasa - ha fatto sì che questo potesse essere uno dei luoghi in Italia può ricco di biodiversità. Il Cilento è una metafora di quello che un Paese dovrebbe e potrebbe diventare, è la più grande riserva di biosfera in Italia. Qui le specie vegetali presenti sono circa 1.800, forse di più. Lo stesso si dica per le specie animali. L'occidente ha poi associato la modernità alla monocultura, ma la vera ricchezza della società è la diversità, la conservazione delle differenze, delle biodiversità, che non sono solo natura, ma anche paesaggio".