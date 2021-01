Curiosità, giovane calciatore battipagliese esordisce in serie A: i complimenti della sindaca

Complimenti a Christian Pastina, figlio di Orlando e battipagliese doc, classe 2001, che quest'oggi ha esordito con la maglia del Benevento in serie A nel match di campionato contro l'Atalanta. Per lui anche l'assist per il pareggio dei padroni di casa. Complimenti, ad maiora Christian!

Lo ha scritto la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, per congratularsi con il giovane che ha esordito con la maglia del Benevento in serie A, da difensore centrale. Il giovane Christian Pastina aveva già indossato la maglia del Benevento nello scorso campionato di Serie B: ora anche la gioia della prima volta in Serie A. Tanta soddisfazione.