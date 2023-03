41° Campionato Invernale d’Altura del Golfo di Salerno: nel weekend il recupero della 2ᵃ tappa

Si terrà nel weekend 18-19 marzo 2023 il recupero della seconda tappa valida per l’assegnazione del Trofeo Paglioli della Lega Navale Italiana di Salerno, nell’ambito del 41° Campionato Invernale d’Altura del Golfo di Salerno, che doveva svolgersi domenica 15 gennaio scorso ma l’assenza totale di vento costrinse il Comitato di Regata al rinvio.

L'iniziativa

Il Campionato ha preso il via domenica 18 dicembre 2022, sotto la direzione degli UdR Francesco Landi, Alfredo Sollai e Bruno Cianciullo, con la disputa di 2 prove sulle boe con un bel grecale mediamente sui 20 nodi nella rada di Salerno. In classe ORC c’è stata battaglia serrata tra le prime 4 (Stupefacente, Rotevista2.0, X-Tension e Vulcano) con distacchi in tempo compensato molto contenuti, conclusasi con la vittoria in entrambe le prove per il First36.7 “Stupefacente” di Antonello Stanzione che si aggiudicava il Trofeo “Compagnia della Vela”.



In classe Sportboat 2 vittorie della new entry Ufo22 “Area 51” di Fabrizio Marotta. In classe Gran Crociera il gradito ritorno di Andrea Calvanese con la doppia vittoria del suo Hanse385 “Andaleade”. Questa edizione vede impegnati nel Comitato Organizzatore ben 6 circoli salernitani (Compagnia della Vela Salerno a cui compete la presidenza di turno, Circolo Canottieri Irno, Lega Navale Italiana di Salerno, Club Velico Salernitano, Azimut Salerno, ed ASD Marina) oltre alla collaborazione esterna della LNI Agropoli per la tradizionale tappa Salerno-Agropoli dello scorso 28 gennaio e per la giornata di prove in acque agropolesi del giorno successivo.