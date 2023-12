Storia a lieto fine a Battipaglia per un cane caduto in un pozzo in via Brodolini. L'animale è stato recuperato prontamente e per fortuna non ha riportato alcun danno. L'accaduto, però, ha sollevato una serie di problematiche relative alla sicurezza sul territorio, visto che il pozzo in questione (profondo 4 metri) non è segnalato né delimitato. "Ttta l'area verde lungo via Brodolini - spiega un cittadino - versa nell'incuria più assoluta".