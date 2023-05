I carabinieri donano 4500 confezioni di salsa ceddar al Banco Alimentare Campania

Il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno ha donato al Banco Alimentare Campania 4500 confezioni di salsa cheddar oggetto di un precedente sequestro. I militari dell'Arma hanno provveduto al dissequestro dei prodotti che sono stati verificati e ritenuti edibili. La consegna è avvenuta presso la piattaforma logistica del Banco Alimentare Campania nella zona industriale di Fisciano.

L'iniziativa

Continua il lavoro del Banco Alimentare Campania in simbiosi con le istituzioni e le forze dell'ordine per poter recuperare i prodotti sequestrati ed edibili da destinare a persone e famiglie bisognose tramite la rete di associazioni caritative e del terzo settore convenzionate con il Banco Alimentare Campania. I prodotti sono stati prontamente redistribuiti ad alcune cooperative che si occupano di bambini ed alle mense per i poveri della Campania."Dentro le istituzioni ci sono sempre uomini e donne di buona volontà - dichiara Roberto Tuorto Direttore Banco Alimentare Campania - che fanno di tutto per far rispettare la legge a tutela di tutti e per evitare lo spreco alimentare. Grazie di cuore a tutti quelli che rendono possibile tutto ciò. Avanti insieme perché la nostra opera è un bene per tutti".