Curiosità, il Carciofo di Paestum IGP è il re di “Buongiorno Benessere “ su RAI 1

Andrà in onda alle ore 10.25 di sabato 20 febbraio, su Rai1, a “Buongiorno Benessere”, il programma di medicina e salute condotto da Vira Carbone si parlerà del Carciofo di Paestum IGP ecotipo delle terre di Paestum e del Sele. Proprio nei campi della Piana del Sele la troupe del programma di Rai1 dedicato allo stare bene - tra i capolini de “il tondo di Paestum” come comunemente viene definito dagli autoctoni, - ha intervistato l’agronomo di Terra Orti Dott. Andrea Esposito e il nutrizionista Emanuele Alfano.

Le qualità salutari del carciofo di Paestum IGP sono di grande interesse per la medicina: note sono le proprietà drenanti e purificanti, unite all’alto valore nutrizionale delle vitamine A e D, oltre che dell’importante contenuto di calcio. È molto apprezzato sia nella cucina tradizionale per la vasta e consolidata conoscenza nella consuetudine culinaria locale, sia nella cucina innovativa per le sue interessanti caratteristiche di forma e gusto.

Parla il Direttore del Consorzio del Carciofo di Paestum IGP Emilio Ferrara