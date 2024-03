Pasqua 2024, la Fondazione Carisal dona le uova all'Istituto Smaldone

La Fondazione Carisal, in occasione della Santa Pasqua, anche quest’anno ha donato 90 uova

di cioccolato ecosolidali agli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria “Filippo Smaldone” di Salerno, specializzata per la formazione di bambini e ragazzi affetti da sordità e con problemi di linguaggio.

La beneficenza

Un gesto di solidarietà, sostenendo il progetto promosso dall’APS Ecologia Diritto e Ambiente in favore della tutela della biodiversità e dell’ambiente con lo scopo di finanziare apicoltori e arnie per la crescita e la produzione del miele, attraverso la vendita delle uova il cui ricavato è devoluto interamente in beneficenza. Le uova sono state consegnate ai bambini stamattina a scuola dal presidente della Fondazione, Domenico Credendino e dalla componente del Consiglio di Amministrazione Luisa Mautone.