Carri armati in giro per Salerno: il video diventa virale

Hanno destato non poca curiosità i carri armati che questa mattina sono usciti dalla caserma della "Guide" di Torrione per raggiungere l'autostrada. Molti cittadini hanno fotografato e ripreso i mezzi. I carri armati, 10 in tutto, hanno raggiunto il Porto dove si sono imbarcati su una nave verso una destinazione non specificata per un'attività di addestramento già programmata.

