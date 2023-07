Scambi commerciali con l'Australia grazie ad una partnership con l'imprenditore Tom Elevato, tra i maggiori produttori orticoli d'oltreoceano. È il progetto lanciato dal Comune di Castel San Giorgio. In mattinata l'imprenditore australiano di origini sangiorgesi, alla terza generazione di agricoltori, è stato ricevuto a Palazzo di Città dal primo cittadino di Castel San Giorgio. A Tom Elevato, che gestisce un'azienda agricola insieme al figlio Louis, il sindaco ha consegnato una targa ricordo in segno di ringraziamento per la visita.

Il progetto

"È stato un vero piacere conoscere un imprenditore dalle grandi doti umane ed imprenditoriali che ha portato in alto il nome dell'Italia e anche della nostra Castel San Giorgio - ha detto il sindaco Paola Lanzara - un imprenditore che non ha mai dimenticato le sue origini e lo testimonia il suo grande attaccamento a Castel San Giorgio ed anche il suo desiderio di creare collaborazioni e sinergie con il nostro territorio. Grazie alla disponibilità di Tom Elevato intendiamo verificare la possibilità di scambi commerciali e culturali tra il nostro comune e la città di Melbourne dove Elevato vive e lavora, sperando di creare nuove occasioni ed aprire nuove frontiere lavorative soprattutto per i più giovani".