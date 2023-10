Castello di Rocca Cilento a Lustra, in programma l’Anteprima di OlivitalyMed

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sabato 14 ottobre il Castello di Rocca Cilento a Lustra (Sa) ospiterà l’Anteprima di OlivitalyMed, giornata di presentazione della Rassegna, in programma ad aprile 2024, che punta a diventare la prima vetrina del Sud Italia dedicata alle Eccellenze dell’Olio e dei Sapori Mediterranei. L’Anteprima costituirà l’occasione per far conoscere le molteplici sezioni della kermesse con momenti illustrativi e di degustazione, mettendo in mostra i grandi protagonisti di OlivitalyMed 2024 iniziando appunto dall’olio.

Momento centrale della giornata sarà il convegno nella Sala De Matteis, con inizio alle ore 12,00, che si aprirà con i saluti del Sindaco di Lustra Luigi Ferri.

In programma interventi di:

Stefano Sgueglia - Patron di OlivitalyMed

Antonio Casazza – Vicepresidente Consorzio IGP Campania

Teresa Del Giudice – Dipartimento Agraria Università Federico II Napoli

Michele Sonnessa - Presidente Associazione Nazionale Città dell'Olio

Valerio Calabrese - Presidente Museo della Dieta Mediterranea

Michele Scognamiglio – Specialista in Scienza della Nutrizione

Nicola Caputo - Assessore Agricoltura Regione Campania

Modera Marianna Ferri – Giornalista dell’Ufficio Stampa Regione Campania

Partner istituzionale è l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania. Questa iniziativa rientra nel programma 2023/24 di valorizzazione delle eccellenze agricole regionali.

L’evento ha il patrocinio di Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Comune di Lustra e Associazione Nazionale Città dell’Olio