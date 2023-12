Castiglione: al professore Bruni il “Premio Genovesi” e la cittadinanza onoraria

Tutto pronto a Castiglione del Genovesi per l’attesissimo premio “Genovesi”, la cerimonia si terrà giovedì 14 dicembre alle ore 17.30 presso l'Aula Consiliare. Luigino Bruni, economista di fama mondiale, riceverà, oltre alla cittadinanza onoraria del centro Picentino, il premio riservato ai migliori economisti civili e divulgatori del pensiero dell'Abate-Economista Antonio Genovesi.

I partecipanti

All’evento fortemente voluto dal sindaco, Generoso Matteo Bottigliero, è previsto l’intervento del professore Giso Amendola, direttore cattedra economia civile “A. Genovesi” dell’Università degli Studi di Salerno. Luigino Bruni è un economista e storico del pensiero economico, con crescenti interessi per l’etica, gli studi biblici, per la letteratura, è ordinario in Economia Politica e Coordinatore del dottorato in Scienze dell’Economia Civile presso l’Università Lumsa di Roma. “Sono onorato di poter consegnare il prestigioso premio “Genovesi” e la cittadinanza onoraria al professor Luigino Bruni. L’economista Bruni incarna il vero e l’autentico pensiero nobile del nostro Antonio Genovesi, scrittore, filosofo, economista e sacerdote” commenta il primo cittadino.