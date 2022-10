Grande festa questa mattina per i 100 anni dell'ex dipendente comunale Domenico Ler. Questa mattina, presso l'abitazione di via Ottavio dei Sica a Torrione, si sono recate, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, l'assessore Gateana Falcone e la consigliera comunale Tea Luigia Siano per un brindisi con il centenario.

I festeggiamenti

La giornata speciale dedicata a Domenico proseguirà nella giornata di oggi con una messa nella chiesa di Santa Croce ed una festa in famiglia in serata.