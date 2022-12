Comitato per il Sacrario Militare di Cava: torna in presenza la tradizionale cerimonia natalizia

Tutto pronto per la consueta messa natalizia in suffragio dei caduti cavesi di tutte le guerre. La celebrazione, organizzata dal Comitato per il Sacrario Militare di Cava de' Tirreni.

La celebrazione

La celebrazione si terrà lunedì 12 dicembre, alle 19, nella chiesa delle anime del Purgatorio in corso Umberto I nel borgo porticato e verrà officiata dal Cappellano del Sacrario Militare di Cava Don Claudio Mancusi. All'evento parteciperanno le autorità civili e religiose ed i componenti del Comitato per il Sacrario Militare.

Il commento

"Con immensa gioia sono felice di annunciare il ritorno in presenza della nostra consueta cerimonia natalizia dopo lo stop dovuto al Covid19 - dichiara Daniele Fasano presidente del Comitato per il Sacrario Militare di Cava – In occasione delle principali festività cristiane, rendiamo omaggio ai valorosi eroi caduti in guerra che hanno sacrificato la loro vita per noi. È infatti un nostro preciso dovere civile e morale, veicolare un profondo messaggio di pace e solidarietà ricordando chi ha compiuto il sacrificio supremo, per non far mai cadere nell'oblio il ricordo delle tante persone che hanno immolato la propria vita, combattendo per la patria".