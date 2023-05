“Ciao sono Simona, una nuvola che si perde nel cielo”: l'iniziativa a Cava

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Panacea Mediterranea è un'associazione culturale e di servizio sociale meridionalista. Fondata dal Fotogiornalista Alessandro Memoli, l'associazione intende contribuire allo sviluppo sportivo, ricreativo, culturale, economico e civile dei cittadini del mezzogiorno, legandosi alla mission di scoperta, riqualifica, promozione e difesa dei diritti del Sud Italia. PRESENTA: “Ciao sono Simona, una nuvola che si perde nel cielo” Un dibattito - incontro aperto per non dimenticare… SIMONETTA LAMBERTI Lunedi 29 maggio - ore 19:00 Complesso San Giovanni - Corso Umberto I, 167, 84013 Cava de' Tirreni (SA) L'omicidio di Simonetta Lamberti è stato un fatto di cronaca nera avvenuto a Cava de' Tirreni il 29 maggio 1982. La vittima, una bambina di 11 anni, figlia del magistrato Alfonso Lamberti, la quale rimase uccisa nel corso di un attentato il cui obiettivo era suo padre, all'epoca procuratore di Sala Consilina. Panacea, con questo evento in ricorrenza del tragico accadimento, intende legarsi culturalmente alla memoria della piccola Simonetta. Malgrado la sua presa di posizione pubblica su questioni legate al mezzogiorno d’Italia come la lotta alla criminalità organizzata e la difesa dei diritti non riconosciuti ai sui consociati, non intende essere, ne ora ne mai, un’aula di tribunale. In questa sede verra proposto all’attenzione la peculiarità di un binomio emotivo e critico. Si ripercorreranno le ore tragiche di quel drammatico giorno grazie alla testimonianza della Prof.ssa Angela Procaccini, madre della piccola Simonetta, nonché di altre figure autorevoli, quali Giornalisti, Penalisti ed Attivisti. Pertanto si discuterà su come la tematica crimino - malavitosa sia e debba continuare ad essere affrontata anche al di fuori delle sedi giudiziarie, in quanto come diceva il Dott. Giovanni Falcone: “La mafia è un fenomeno umano”. INDIRIZZI DI SALUTO: DOTT. VINCENZO SERVALLI: Sindaco di Cava de' Tirreni INTERVERRANNO: PROF. SSA ANGELA PROCACCINI: Madre di Simonetta ALESSANDRO MEMOLI: Fotogiornalista/Presidente di Panacea Mediterranea AVV. PASQUALE ZAMBRANO: Presidente dell' Associazione I Briganti dell' Orco DOTT. STEFANO PIGNATARO: Giornalista DOTT. SSA ANNAMARIA TORRE: Figlia di Marcello Torre e Referente di Libera memoria Salerno AVV. MARCO SALERNO: Penalista Conduce e modera: LEONARDA SCROCCO Presidente di Ucid Cava de' Tirreni - Costa d'Amalfi e Confassociazioni Campania Per info: 3936243896/panaceamediterranea@gmail.com La cittadinanza è invitata a partecipare.