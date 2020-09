Circolo Canottieri Irno Salerno campione d’Italia: allori per Galizia e Sanseverino

Nuovi allori per il Circolo Canottieri Irno Salerno. Gigi Galizia e Alfonso Sanseverino si sono laureati campioni d’Italia nella categoria Master “F” di canottaggio. I due intramontabili portacolori del sodalizio biancorosso, nel “due senza”, sono saliti stamattina sul gradino più alto del podio, allestito sulla riva del bacino di gara del Lago della Standiana a Ravenna, dove tutti gli atleti si sono dovuti sottoporre ai rigidi protocolli anti-Covid.

L’equipaggio del Circolo Canottieri, dopo aver dominato le batterie di qualificazione, ha concesso il bis in finale. Una regata senza storia, nel corso della quale Galizia e Sanseverino sono stati in testa sin dalla partenza. Hanno condotto con grande maestria l’imbarcazione, che è in assoluto una delle più difficili da gestire in acqua, dal momento che richiede grandi capacità di autocontrollo e di sincronizzazione. Sulla distanza dei mille metri, l’equipaggio del Circolo Canottieri Irno Salerno ha nettamente preceduto gli altri quattro concorrenti, riuscendo addirittura a strappare il titolo alla coppia Della Porta-Ortelli della Canottieri Menaggio ASD, che si era aggiudicata le ultime tre edizioni di fila della specialità. Enorme la soddisfazione dei due atleti biancorossi e di Paolo Cardito, consigliere responsabile della sezione canottaggio della società di via Porto.

Parla Alfonso Sanseverino

“Siamo felici di aver contribuito a un altro successo del nostro glorioso e ultracentenario Circolo. Un riconoscimento ulteriore per i nostri sacrifici e per l’impegno aggiuntivo che abbiamo dovuto profondere per farci trovare preparati a questo primo impegno ufficiale post lockdown, allenandoci anche da casa con il remoergometro e seguendo una alimentazione molto scrupolosa”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche Gigi Galizia, tra l’altro allenatore delle categorie Special Olympics e Pararowing del Circolo Canottieri Irno Salerno, non ha potuto nascondere la gioia per questo che è il tredicesimo titolo che la supercoppia ha conseguito indossando la maglia biancorossa. “Era la prima volta - ha tenuto a sottolineare - che ci cimentavamo nel “due senza” in una competizione così importante e siamo riusciti a portare a casa addirittura la vittoria. Un successo che ci fa sentire ancora più orgogliosi di appartenere a questo Circolo, di cui siamo soci da oltre trent’anni”.

Gallery