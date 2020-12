“Sorrisi al Pronto Soccorso”: Moby Dick ETS offre dolci e bevande calde per gli operatori del Da Procida e del Ruggi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 12 dicembre 2017, le Nazioni Unite hanno dichiarato questa data come: “Giornata internazionale della copertura sanitaria universale”. La ricorrenza mira a sensibilizzare tutti verso la necessità di avere sistemi sanitari forti e resilienti nonché ad orientarci verso una copertura sanitaria universale. Quest'anno, data l'emergenza COVID-19, Moby Dick ETS ha deciso di essere al fianco di chi, ogni giorno, rischia la propria vita per aiutare gli altri. L’iniziativa è inserita all’interno delle MAN (Micro azioni natalizie) promosse da Solidalis CSV di Salerno.

Gli associati e i volontari del Corpo Europeo di Solidarietà desiderano mostrare il proprio apprezzamento per il grande sacrificio svolto in questo periodo e non solo, donando al personale medico e infermieristico un sorriso.

Per questo motivo, oggi, 12 dicembre, Moby Dick ETS vuole omaggiare il Pronto Soccorso dell'Ospedale ''San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona'' e il Covid Hospital ''Giovanni Da Procida'' di Salerno, consegnando ad inizio dei 2 turni lavorativi (prima consegna effettuata questa mattina, la seconda verrà fatta questa sera) dolci e bevande calde. Il volontariato è al fianco non solo di chi necessità di solidarietà ma anche di chi opera affinché le sofferenze degli altri siano alleviate.

Dopo gli ultimi episodi di violenza e minacce agli operatori sanitari, poi, bisogna promuovere la cultura del dono e mostrare il duro lavoro di chi si dedica agli altri. Per l’occasione Moby Dick ETS ha collaborato con il Bar Santa Lucia per la fornitura delle vivande ed ottenuto l'autorizzazione dell'azienda ospedaliera con cui è stato organizzato e disciplinato, nel pieno rispetto delle regole anti-covid, l'accesso all'area antistante il pronto soccorso degli ospedali.