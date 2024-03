Paper Week 2024 di Comieco: la conferenza stampa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sarà presentata mercoledì prossimo, 3 aprile, alle ore 10:30 presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno la Paper Week 2024 promossa da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi cellulosici, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Utilitalia e Rai per la Sostenibilità.

La conferenza stampa sarà l’occasione per illustrare il programma degli appuntamenti che nella settimana dall’8 al 14 aprile si svolgeranno su tutto il territorio nazionale: iniziative, convegni, laboratori e spettacoli gratuiti, virtuali e in presenza, dando vita a una grande campagna corale di formazione e informazione su carta e cartone e sul loro riciclo.

In particolare, la città di Salerno, eletta quest’anno “Capitale del Riciclo della Carta” in quanto perno del “distretto cartario” meridionale e modello virtuoso per la raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici al Sud, sarà protagonista della Paper Week 2024 con un palinsesto speciale - organizzato da Comieco con il patrocinio di Comune di Salerno, Confindustria Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Carisal, Università degli Studi di Salerno, in collaborazione con Salerno Pulita, Salerno Letteratura, CNA Salerno - che sarà presentato nel dettaglio nel corso della conferenza.

