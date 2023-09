"Anch'io sono la protezione civile": concluso il campo formativo a Salerno

Si è concluso oggi il campo formativo "Anch'io sono la protezione civile", organizzato dalla Protezione civile del Comune di Salerno. Al termine del percorso formativo iniziato il 28 agosto, i giovani partecipanti hanno avuto l'opportunità di avere i primi contatti con il mondo della Protezione Civile, tra esperienze di cittadinanza attiva, testimonianze e incontri importanti per la loro crescita personale e per rafforzare il proprio senso civico. Un vero successo, tra sorrisi e momenti formativi importanti, da non dimenticare.