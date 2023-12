Il Conservatorio "Martucci" di Salerno partecipa all'European Clarinet Congress 2023 di Tilburg

Il Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci di Salerno si appresta a essere protagonista della dodicesima edizione dell'European Clarinet Congress, prestigioso appuntamento che avrà luogo a Tilburg (Olanda), dal 6 al 9 dicembre 2023. L'European Clarinet Congress rappresenta un evento consolidato e atteso, riunendo clarinettisti di spicco provenienti da tutta Europa.

L'iniziativa

Iniziato nel 2009 in Portogallo, il congresso si svolge annualmente in diverse nazioni della comunità europea, offrendo un'opportunità unica di incontro e condivisione per gli appassionati di questo strumento.Il Conservatorio Martucci di Salerno, riconosciuto a livello internazionale per l'eccellenza della sua formazione musicale, si distinguerà con due prestigiosi appuntamenti del "Clarinet Choir", formazione composta dagli allievi delle classi dei cinque docenti di clarinetto, che sarà diretta dal maestro Gaetano Falzarano. L'ensemble non solo si esibirà come formazione a sé stante, eseguendo brani del compositore Walter Farina, appositamente scritti per il gruppo, ma avrà anche l'onore di accompagnare quattro solisti di fama internazionale della casa costruttrice di clarinetti della Repubblica Ceca RZ Rericha, che eseguiranno alcune delle pagine più celebri del repertorio clarinettistico.Il programma del Congresso comprende concerti, masterclass, concorsi e conferenze, offrendo un'esperienza completa per gli amanti del clarinetto. Le principali case costruttrici saranno presenti con gli ultimi modelli di clarinetti e accessori, consentendo a tutti i partecipanti di provare e testare la strumentazione in esposizione. L'evento rappresenta un'importante vetrina per il Conservatorio "G. Martucci" e una significativa opportunità di scambio e confronto nel contesto musicale europeo