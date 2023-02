Da Mengoni a LDA, a Salerno nuove biglietterie per la stagione di concerti campani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Da Marco Mengoni allo Stadio Arechi, agli appuntamenti con Tananai e LDA a Napoli. La stagione 2023 di concerti campani si avvicina con l’apertura di nuove biglietterie TicketOne a Salerno e provincia, dove saranno a disposizione – oltre ai maggiori appuntamenti musicali – anche i biglietti per spettacoli teatrali e culturali. In città i ticket saranno disponibili da oggi nei punti Planetpay365 in via Rocco Galdieri 24, in via Luigi guercio 57 e in viale Giuseppe Verdi 2K/2L. In provincia, invece, si segnala il punto in via Fiano 203 a Nocera Inferiore; via alle vendite anche a San Valentino Torio (in via Matteotti 5), a Baronissi (via Falcone 29), Scafati (via De Gasperi 182/184)) e Mercato San Severino (via Vanvitelli 18/20).