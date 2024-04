Domenica baciata dal sole: salernitani e turisti invadono il lungomare, fila al bar "Nettuno"

Domenica di relax per i salernitani ma anche numerosi turisti giunti in città. Oggi davvero in tantissimi - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sono scesi in strada per trascorrere qualche ora di svago nel centro cittadino approfittando del primo sole di primavera.

La folla

Particolarmente affollata la spiaggia di Santa Teresa, dove molti cittadini si sono seduti sulle gradinate in legno per sorseggiare una bibita fresca; altri sono scesi finanche in spiaggia per far giocare i bambini. Flussi di persone anche tra la Piazza della Libertà e tutto il lungomare Trieste. Gremiti i bar del lungomare e i locali del sottopiazza della Libertà. Una luga fila, anche questa domenica, si p formata davanti all’ingresso dello storico bar Nettuno.

La viabilità

Inevitabili i rallentamenti alla viabilità. Code di auto si sono registrate in via Ligea, nei pressi del grande parcheggio del sottopiazza della Libertà e in alcuni tratti del lungomare Trieste.