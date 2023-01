Agropoli, il bilancio degli eventi natalizi: "Migliaia di presenze"

Si è chiuso con la "Cantata per il Presepe" il calendario degli eventi natalizi ad Agropoli. Grandi e piccini hanno partecipato attivamente alle tante iniziative rientranti nell’ambito del Borgo di Babbo Natale affollando tutti i giorni le vie del centro.

Le dichiarazioni

“Sono state giornate intense – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al Turismo, Commercio e Eventi, Roberto Apicella – con tante iniziative, in diverse zone della città e variegate, per cercare di incuriosire varie fasce di età. Il risultato finale è stato importante, con piacere abbiamo potuto notare una risposta più che positiva da parte delle persone locali, ma anche di tanti turisti e visitatori che hanno scelto Agropoli per vivere i diversi eventi proposti. Un percorso che ha funzionato e che ci invita ad andare avanti, cercando di fare ancora di più e meglio nel prossimo futuro. Siamo già proiettati – sottolineano – al 2023, con tanti eventi in programma, alla riscoperta delle tradizioni, con diverse conferme e qualche piacevole novità per dare la giusta vivacità in ogni momento dell’anno. Insomma una nuova era è iniziata per la crescita della nostra città”.