Il Forum dei giovani di Amalfi, il coordinamento provinciale dei forum della Provincia di Salerno ed il centro Europe Direct Salerno hanno organizzato un incontro denominato "Costruire l'Europa con i consiglieri locali", che avrà luogo venerdì 22 Marzo alle ore 17.00 presso il Salone Morelli del Palazzo Municipale di Amalfi.

L'iniziativa

L'incontro 'Costruire l'Europa con i consiglieri locali' promosso dal Forum dei giovani di Amalfi in sinergia con il coordinamento provinciale dei forum della Provincia di Salerno e il centro Europe Direct Salerno, vedrà coinvolte diverse realtà presenti sul territorio provinciale e non, che saranno protagoniste di un dibattito incentrato sulla Comunità Europea. "Questo convegno - si legge nella nota - nasce non solo dalla consapevolezza dell'importanza di valori quali la libertà, la democrazia, la solidarietà e la pace, valori che possono e devono trovare espressione compiuta ed autorevole nella nostra comune appartenenza all’Unione europea, ma anche e soprattutto dalla necessità di ricordare a ciascun cittadino europeo che è compito di ognuno mantenere viva la visione dei padri fondatori, passandola intatta e sempre più solida, in una simbolica staffetta, alle generazioni future. Questo incontro, in un'Europa ancora scossa da venti di guerra, si propone di invitare ciascuno a non rinunziare al sogno di una comunità unita al servizio della pace. Ci auguriamo che l'Europa possa riscoprire anzitutto il senso di essere comunità di persone e di popoli e che possa non perdere la speranza: una speranza che l'Europa può ritrovare investendo nello sviluppo, nella difesa della sacralità della vita, nella pace e nella famiglia, prima e fondamentale cellula della società."