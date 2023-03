Forum dei giovani di Amalfi: giornata di orientamento rivolta agli studenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Con il Forum dei giovani di Amalfi abbiamo pensato di proporre una giornata di orientamento rivolta agli studenti ed alle studentesse frequentanti gli ultimi anni delle Scuole Superiori. Sono previste due tipologie di incontri:

incontri tenuti da studenti universitari e giovani laureati in varie discipline a cui i ragazzi potranno rivolgere domande e quesiti così da farsi consigliare e sciogliere ogni dubbio;

incontri tenuti da giovani che hanno intrapreso diversi percorsi lavorativi e maturato esperienze in Italia e all’estero. La giornata di orientamento si terrà sabato 25 Marzo 2023 dalle ore 17.00 alle 21.00 presso il Salone Morelli (Palazzo Municipale di Amalfi).

“L’idea di proporre un orientamento rivolto agli studenti ed alle studentesse frequentanti gli ultimi anni delle scuole superiori nasce dalla consapevolezza che l’orientamento è parte integrante del processo educativo e formativo. Con un orientamento di qualità si riesce ad aiutare i giovani nelle loro scelte e a mettere in luce le attitudini e le capacità innate dell'individuo per svilupparle, seguirle, valorizzarle ed accrescerle. L’orientamento si propone di sollecitare i ragazzi a chiedersi quale possa essere la strada, l'obiettivo, il sogno per la propria vita. Per tale ragione sono stati programmati sia incontri per gli studenti che intendono proseguire la loro formazione con gli studi universitari, sia incontri per coloro che si accingono ad approcciarsi al mondo del lavoro. Dunque questa giornata di orientamento ha un duplice obiettivo: da un lato si propone di accompagnare gli studenti ad una scelta più consapevole del percorso universitario; dall’altro si cerca di offrire una possibile finestra sul mondo del lavoro”.